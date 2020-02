Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Vollstreckung Haftbefehl - Drogen aufgefunden!

Görlitz (ots)

Am vergangenen Freitag, den 07. Februar 2020, wurde durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ein Haftbefehl des Amtsgericht Zittau vollstreckt.

Da die 22-Jährige Deutsche am Anfang des Jahres nicht zur Hauptverhandlung erschien, erließ das Amtsgericht Zittau einen Vorführungshaftbefehl gegen sie. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei der Frau Betäubungsmittel und das dazugehörige Utensil, eine selbstgebaute Methpfeife, aufgefunden. Die Drogen, hier 1,5 Gramm brutto Crystal, 1,4 Gramm brutto Cannabis, sowie die Methpeife wurden beschlagnahmt. Am 08. Februar 2020, wurde sie dem Haftrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt, und im Anschluss der Justizvollzugsanstalt Chemnitz zugeführt.

Weiterhin wird gegen die Frau ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

