Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher erbeuteten etwas Bargeld

Neuss (ots)

Am Montagnachmittag (20.07.), gelangten Diebe auf noch unbekannte Art und Weise in den Kofferraum eines VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Kölner Straße geparkt war. Beute: Eine Plastiktüte mit etwas Bargeld.

Ein Zeuge hatte, gegen 16:00 Uhr, auf dem Gelände zwei verdächtige Männer beobachtet, die zunächst um den dort abgestellten Wagen schlichen, als sich plötzlich der Kofferraum öffnete. Anschließend verschwand das Duo mit seiner Beute in Richtung Kölner Straße. Aufgefallen war dem aufmerksamen Zeugen, dass einer der Verdächtigen einen kleinen schwarzen Gegenstand in der Hand hielt. Es könnte sich um einen sogenannten "Funkblocker" gehandelt haben. Die beiden Verdächtigen waren etwa 40 bis 45 Jahre alt und hatten kurze graue Haare, einer von ihnen war etwa 175 Zentimeter, der Andere zirka 190 Zentimeter groß, bekleidet waren sie mit Jeans, Sportschuhen. Einer der Beiden soll ein rot kariertes Hemd getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Diesen Vorfall nimmt die Polizei nochmal zum Anlass um darauf hinzuweisen, dass ein Auto kein Safe ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug oder im Kofferraum zurück. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Auto dann nicht verschlossen ist.

