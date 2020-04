Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Schule

Laptops entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (01.04.2020) wurden gegen 08:10 Uhr Einbruchspuren an einer Schule am Brückenweg festgestellt. Unbekannte Täter hatten sich über die Notausgangstür eines Klassenzimmers Zugang zum Gebäude verschafft. Im Anschluss begaben sie sich in das Lehrerzimmer und durchsuchten dieses. Sie entwendeten zwei Laptops und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.(cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell