Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Brandstiftung am Polizeidienstgebäude in Geldern

Geldern (ots)

Mit der vorläufigen Festnahme des Verdächtigen endete in den Nachtstunden die Tat eines 53-jährigen Mannes aus Geldern, der im Außenbereich der Polizeiwache Geldern einen Brand gelegt hatte. Am Mittwochmorgen, 01.04.2020, hatten Beamte der Wache um 02.30 Uhr vom Besprechungsraum aus einen Brand vor dem Rolltor, welches zum Innenhof des Polizeigebäudes führt, wahrgenommen. Nachdem sie durch ein Fenster nach draußen geeilt waren, trafen sie auf einen mit Schal und Kapuze maskierten Mann, der in Richtung Bahnhofsgelände flüchtete. Dort konnte der Verdächtige schließlich eingeholt und festgenommen werden. Zu seiner Motivlage gab der Mann spontan an, von den "Kollegen heute genervt" worden zu sein. Wie sich schnell herausstellte, war damit ein Einsatz der Polizei in der gleichen Nacht um 00.30 Uhr im Zusammenhang mit einer anstehenden Trennung gemeint, in dessen Verlauf er sich bereits aggressiv verhalten hatte. In der Nähe des Tatortes stellten die Beamten zwei Benzinkanister sowie ein Feuerzeug sicher. Dem offenbar unter Alkoholeinwirkung stehenden Festgenommenen wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Bei der Spurenauswertung wurde festgestellt, dass lediglich die Fahrbahnoberfläche vor dem Rolltor in Brand gesetzt wurde. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. (IS)

