Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrer eines Renault Twingo gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (25.03.2020) gegen 13:20 Uhr ereignete sich an der Ecke Weseler Straße / Aengenesch ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Der aus Geldern kommende Linienbus musste halten, da die dortige Baustellenampel in Fahrtrichtung Issum Rotlicht zeigte. Ein nachfolgender PKW bremste zu spät und fuhr auf den Linienbus aus. Der 43-jährige Fahrer des Busses stieg aus um den Schaden in Augenschein zu nehmen und sich mit dem Fahrer des unfallverursachenden Renault Twingo zu besprechen. Der Renaultfahrer zeigte sich wenig einsichtig und sagte an dem Bus sei ja nichts. Als der Busfahrer daraufhin wieder zum Bus ging, um die Polizei zur Unfallaufnahme zu verständigen stieg der Unfallverursacher wieder in sein Fahrzeug. Dann fuhr er am Bus, wie auch an der rotlichtzeigenden Baustellenampel vorbei ohne seine Daten für die Schadensregulierung auszuhändigen.

Bei dem Verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Renault Twingo mit Klever Kennzeichen gehandelt haben. Durch den Verkehrsunfall ist das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Bei dem Fahrer des Wagens soll es sich um einen 170 cm - 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und Dreitagebart gehandelt haben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

