Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Brand eines Holzlagers

Uedem (ots)

Am Dienstag (31. März 2020) gegen 17.36 Uhr brannten an der Kirselstraße im hinteren Bereich eines Grundstücks ein Kaminholzlager und ein angrenzender Geräteschuppen. Aus bislang nicht bekannter Ursache brach das Feuer aus, das durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. An dem Löscheinsatz waren die Feuerwehren Uedem, Uedemerbruch und Keppeln beteiligt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen laufen. (as)

