Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Bauwagen

Bedburg-Hau (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag (31. März 2020), 16:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter an der Straße Zu den Kastanien Zugang zu einem als Gartenlaube genutzten Bauwagen. Zunächst versuchten sie, eine Tür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Danach öffneten die Unbekannten offensichtlich ein Fenster. Was genau aus dem Bauwagen entwendet wurde, konnte bislang noch nicht angegeben werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

