Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Versuchter Roller-Diebstahl

Bedburg-Hau Schneppenbaum (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Dienstagabend (31. März 2020) versuchten unbekannte Täter offenbar einen Motoroller der Marke Betamotor zu stehlen, der auf einem Grundstück an der Mühlenstraße abgestellt war. Sie manipulierten am Zündschloss des silber-farbenen Rollers und brachen das Helmfach auf. Die Unbekannten entwendeten schließlich einen Helm aus dem Fach unter dem Sitz des Rollers. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 0282 5040 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell