Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Erstmeldung

Brandstiftung an Polizeidienstgebäude

Geldern (ots)

Ein 53-jähriger Mann hat in den Morgenstunden des Mittwoch, 01.04.2020, im Bereich der Hofzufahrt der Polizeiwache Geldern am Nierspark eine brennbare Flüssigkeit entzündet und war hierbei von Polizeibeamten beobachtet worden. Er wurde festgenommen. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen, die weiterhin andauern. Der aus Geldern stammende Verdächtige war der Polizei bereits aus einem in der Nacht vorangegangen Einsatz bekannt. Weitergehende Informationen werden in einer Folgemeldung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell