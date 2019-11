Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Teurer Ausflug nach Deutschland für einen Porschefahrer aus Frankreich

Friedberg (ots)

Autobahn 5: Durch sein Fahrverhalten fiel ein Porschefahrer aus Frankreich am Dienstagnachmittag auf. Indem er rechts überholte kam er jedoch am Ende nicht schneller voran. Im Gegenteil, seine Probefahrt dauerte deutlich länger und wurde teurer.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, bei der Polizei. Er berichtete von einem Porschefahrer, der rücksichtlos rechts überhole und dabei andere in Gefahr bringe. In Fahrtrichtung Frankfurt fahrend, hatte die Autobahnpolizei Mittelhessen den schwarzen Porsche Cayman mit französischen Kennzeichen schnell ausgemacht. Die Polizisten lotsten ihn von der Autobahn auf den Hof des Polizeizentrums in Butzbach. Am Steuer saß ein 24-jähriger Mann aus der Nähe von Paris. Er machte eine Probefahrt, die ihn bis nach Deutschland führte. Dort hätte er allerdings mit den am Porsche angebrachten französischen Händlerkennzeichen gar nicht fahren dürfen.

Für sein Rechtsüberholen mit Gefährdung und die unerlaubte Ausweitung der Probefahrt bis nach Deutschland musste er eine Sicherheitsleistung von 240 Euro zur Sicherung der Ordnungswidrigkeitenverfahren zahlen. Nach der Zahlung hätte der Porschefahrer nun grundsätzlich seiner Wege ziehen dürfen - nur eben nicht ohne gültige Kennzeichen mit seinem Porsche. Das Problem löste der Franzose kurzerhand anders: Er ließ sich und seinen Porsche von einem Abschleppdienst bis an die französische Grenze bringen. Von dort aus konnte er dann seine Probefahrt selbständig auf französischem Gebiet zu Ende bringen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell