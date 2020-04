POL-BOR: Kreis Borken - 15 Jahre Netzwerk "Zuhause sicher"

Kreispolizeibehörde Borken

15 Jahre Netzwerk "Zuhause sicher"

Es lohnt sich, das eigene Zuhause sicherer zu machen. Diese Erkenntnis vermitteln will der Verein "Zuhause sicher", das in diesem Jahr sein fünfzehnjähriges Bestehen feiern kann. Auch die Kreispolizeibehörde Borken gehört zu diesem Netzwerk.

Der eingetragene gemeinnützige Verein, ist aus Initiative von Polizeibehörden ins Leben gerufen worden - mit dem Ziel, Privatpersonen für die Wichtigkeit von Einbruchschutz und Brandschutz zu sensibilisieren. Darüber hinaus bietet "Zuhause sicher" eine Begleitung auf dem Weg in ein sicheres Zuhause an.

Polizeibehörden hatten das Netzwerk aus Kommunen, Handwerksorganisationen sowie Unternehmen aus Industrie und Versicherungswirtschaft und polizeilicher Beratung im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Gemeinsam setzen sie sich seither für die Stärkung der Kriminalprävention in der Bevölkerung ein. Mittlerweile beteiligen sich 42 Polizeibehörden an dem Projekt.

Die Partner wollen in drei Schritten Tipps und Hinweise geben, wie Einbrüche verhindert werden können: Im ersten Schritt berät die Polizei in Sachen Sicherheit - was kann jeder Einzelne tun, um seine Fenster, Balkon- oder Haustüren sicherer zu machen? Diese Beratung ist kostenlos. Im zweiten Schritt können sich die Beratenen an qualifizierte Fachfirmen wenden, die individuelle Lösungen aufzeigen, die für das jeweilige Haus oder die Wohnung passen. Auf Wunsch montieren die Firmen diese auch direkt ein. Und im dritten Schritt erhält der Bürger die Präventionsplakette "Zuhause sicher".

Seit Herbst 2006 beraten auch Experten des technischen Einbruchschutzes der Kreispolizeibehörde Borken im Rahmen des Netzwerks. Circa 8.000 Personen aus Privathaushalten ließen sich seitdem informieren. In über 500 Vorträgen erreichten die Fachleute mehr als 10.000 Menschen und überreichten über 400 Präventionsplaketten.

"Das Netzwerk ist ein Erfolgsmodell und sorgt für ein sicheres Zuhause," so Landrat Dr. Kai Zwicker. "Auch bei derzeit sinkenden Zahlen der Wohnungseinbrüche sollte das Projekt nicht ruhen und weiterhin die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchsschutz sensibilisieren."

Wie effektiv die Partnerschaft der Polizei Borken mit mittlerweile 15 Handwerksbetrieben ist, zeigen die statistischen Einbruchzahlen.

"Die Plakette signalisiert potenziellen Einbrechern, dass jegliche Einbruchversuche zwecklos sind", so Peter Großmann von der Kriminalprävention der Polizei Borken. In all den Jahren ist es kreisweit in weniger als zehn "Zuhause sicher"-Häusern zu Einbruchsversuchen gekommen. Nur in einem Fall gelang es den Tätern, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Nach Beendigung des Kontaktverbots der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung wird das Fachkommissariat Vorbeugung Sie gerne beraten.

https://borken.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-4

https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz-und-brandschutz/

