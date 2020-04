POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kreispolizeibehörde Borken

Erfolgreiche Ermittlungen: Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen in einem Diebstahlsfall hat zu einer entsprechenden Rückmeldung geführt. Bei dem mit Bild gesuchten Mann handelt es sich demnach um einen 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Er gilt als dringend verdächtig, im Januar in Ahaus in einem Elektronikmarkt ein hochwertiges Mobiltelefon gestohlen zu haben. Der Beschuldigte sitzt derzeit wegen eines anderen Deliktes in der JVA in Münster in Untersuchungshaft.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation des veröffentlichten Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Tatverdächtigen aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

