Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrzeuganhänger brennt ab

Rhede (ots)

Ein mit Holz beladener Anhänger ist am Mittwoch auf der B67 in Borken in Brand geraten. Ein 44-Jähriger aus Marl war damit gegen 12.30 Uhr von Rhede kommend in Richtung Borken unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache fing die Ladung Feuer. Der Fahrer hielt an, und ein Helfer konnte den Brandherd mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Kräfte der Rheder Feuerwehr sicherten die Brandstelle; am Anhänger entstand Totalschaden.

