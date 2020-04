Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Hemden - Radfahrer übersehen

Bocholt (ots)

Schwerste Verletzungen hat ein Radfahrer am Mittwoch in Bocholt-Hemden erlitten. Der 53-Jährige befuhr mit seinem Rennrad gegen 18.05 Uhr den Kreuzkapellenweg in Richtung Büningheide. In Höhe der Einmündung Dammheide wollte eine 21-jährige Autofahrerin aus einem Feldweg nach links in den Kreuzkapellenweg abbiegen. Die Rumänin übersah dabei das Rad. Ein Rettungswagen brachte den Rheder in ein Krankenhaus.

