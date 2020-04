Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Farbschmierereien an Garagentor

Vreden (ots)

Lautes Hundegebell riss eine Anwohnerin eines Wohnhauses der Vredener Bauerschaft Köckelwick in der Nacht zum Mittwoch in Vreden aus ihrem Schlaf. Sie beobachtete gegen 23.30 Uhr einen Mann, der von ihrem Grundstück nahe der B70 in Richtung Gewerbegebiet gelaufen ist. Die Frau schenkte dem Vorfall zunächst keine Beachtung. Gegen 04.00 Uhr schlug ihr Hund erneut an. Am Mittwochmorgen gegen 06.30 Uhr stellte der Hauseigentümer fest, dass Unbekannte das Garagentor mit weißer Farbe beschmiert hatten.

Die Zeugin beschreibt den flüchtigen Mann wie folgt: kurze Haare, gebeugter Gang, dunkel gekleidet mit einem Mantel oder Anorak.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

