POL-CE: Fahrzeugführer verscuht sich der Polizei durch Flucht zu entziehen

Wietze (ots)

Wietze - In den frühen Morgenstunden fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW BMW aus dem Landkreis Celle durch auffällige Fahrweise auf. Als der Führer des PKW einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser und entzog sich der Kontrolle durch hinzugerufene Unterstützungskräfte. Der PKW wurde kurze Zeit später in einem Waldstück in der Nähe aufgefunden. Der 30-jährige Beschuldigte Fahrzeugführer saß zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Fahrersitz. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Den Beschuldigten erwarten jetzt Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Während der polizeilichen Maßnahmen meldete sich der Bruder des Beschuldigten und wollte die Beamten am Notruf und persönlich davon überzeugen, dass er den PKW und nicht sein Bruder geführt habe. Den ebenfalls Alkoholisierten 21-Jährigen erwartet jetzt auch ein Strafverfahren.

