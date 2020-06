Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Containerbrand in Jever - Polizei bittet um Hinweise über verdächtige Beobachtungen

Jever (ots)

In der Nacht zum Montag, 29.06.2020, gerieten in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und etwa 02:45 Uhr in der Mühlenstraße aus bislang unbekannter Ursache zwei Altkleidercontainer in Brand. Die Metallcontainer wurden durch die Hitzeeinwirkung gänzlich unbrauchbar, die Altkleider vollständig zerstört.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

