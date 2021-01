Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Bewohnerin bemerkt Einbruchsversuch

Celle (ots)

Von Glück sagen konnten in der Nacht zu Donnerstag (14.01.2021) die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Südbruch". Gegen 04.00 Uhr wurde die 19 Jahre alte Tochter des Hauses durch Geräusche und Lichter von Taschenlampen aufgeweckt. Durchs Fenster sah sie, dass sich drei oder vier Gestalten an der Haustür zu schaffen machten und offenbar versuchten, in das Gebäude einzubrechen. Als die Kriminellen bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. In das Haus waren sie nicht eingedrungen. Die sofortige Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter 05145/28421-0 in Verbindung zu setzen.

