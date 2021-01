Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Werkzeug aus Garage gestohlen

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.01.2021) schlug ein Unbekannter das rückwärtige Fenster einer Garage in der Celler Straße ein und gelangte hinein. Gestohlen wurde eine Tasche mit verschiedenen Elektrowerkzeugen, so dass letztlich ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell