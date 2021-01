Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stedden - Unfallflucht nach "Spiegelklatscher"

Celle (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht auf der Landesstraße 180, die sich am Dienstagabend (12.01.2021) um 17.25 Uhr ereignet hat. Ein VW Crafter war von Boye in Richtung in Richtung Winsen/A. unterwegs, als ein unbekannter größerer Wagen auf der Gegenspur entgegenkam. Nach einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Fahrer des geschädigten VW keine Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen, außer, dass es sich um einen Kleintransporter oder Kastenwagen gehandelt hat, bei dem nun der linke Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/98623-0.

