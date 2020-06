Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Schwere Verbrennungen bei Grillfest

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, dem 13.06.2020, gegen 01:15 Uhr, zog sich ein 20-jähriger bei einer privaten Grillfeier schwere Verbrennungen zu. Nach bisherigen Erkenntnissen stolperte der Mann, fiel dabei über die Umrandung der Feuerstelle und lag wenige Sekunden in der heißen Glut. Erst verzögert stellten die Anwesenden fest, dass die Verletzungen erheblich schwerer waren, als zuerst vermutet. Der Verletzte wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht.

