Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Aufmerksame Nachbarin vereitelt Roller-Diebstahl

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

In der Nacht von Freitag, den 12.06.20, auf Samstag, den 13.06.2020, gegen 01:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter in der Straße "In den Herrengütern" zwei Roller zu entwenden. Der Diebstahl wurde jedoch von einer Anwohnerin bemerkt, welche die Täter aus dem Fenster heraus anschrie. Diese gingen daraufhin, zu Fuß, flüchtig.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell