Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB, A 5: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Sonntag, dem 14.06.2020, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, fuhr ein schwarzer Mercedes AMG C 63 (510 PS) mit Freiburger Kennzeichen auf der A 5, zwischen Bühl und Freiburg, in südlicher Richtung. Hierbei kam es durch den Fahrer zu mehreren eklatanten Verkehrsverstößen; unter anderem Nötigung durch dichtes Auffahren, Ausbremsen, Abdrängen und Rechtsüberholen. Dies geschah zum Teil bei einer Geschwindigkeit von 180 km/h. Zeugen, die Angaben über das riskante Fahrverhalten des Mercedes-Fahrers machen können oder durch dieses sogar gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei, Tel.: 0761/882-3100, in Verbindung zu setzen.

