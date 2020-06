Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an Privatgarage

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald / Titisee-Neustadt / Hölzlebruck / Kupferhammer

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Donnerstag, 11.06. auf Freitag 12.06. im Ortsteil Hölzlebruck in der Straße Kupferhammer die Garage eines Privathauses. Hierbei wurden diverse Farbschmierereien mit goldener Sprühfarbe am Garagentor angebracht. Weiterhin wurde, vermutlich mittels eines Steines, ein Garagenfenster eingeworfen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca.700 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 07651-93360 um sachdienliche Hinweise.

