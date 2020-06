Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer gestürzt

Freiburg (ots)

Freiburg, Elsässer Straße / Obere Lachen

Am Freitag gegen 09.05 h kam es an der Einmündung Obere Lachen / Elsässer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen PKW Opel Corsa und einem Rennrad. Der Rennradfahrer fuhr mit seinem Rad auf dem nördlichen Radweg in Fahrtrichtung Berliner Allee. Der PKW-Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf die Elsässer Straße in Fahrtrichtung Landwasser auf. Aufgrund der Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Lenker des PKW entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Zuge der Ermittlungen festgestellt werden.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, Telefon 0761-882-3100, zu melden.

FLZ/Fi

