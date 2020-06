Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer geraten an Parkplatzausfahrt in Streit: Polizei sucht Zeugen und einen unbeteiligten BMW-Fahrer

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Streit unter zwei Autofahrern ist es am Sonntag, 7. Juni, an der Ausfahrt des Pendlerparkplatzes des Kaiser-Wilhelm-Denkmals "Unterm Wilhelm" an der Portastraße in Barkhausen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen sowie den unbeteiligten Fahrer eines vermutlich dunklen BMW.

Ein 38-jähriger Mindener erstatte Anzeige bei der Polizei und berichtete den Beamten, dass er mit Familienangehörigen gegen 11 Uhr den Parkplatz mit seinem Seat habe nicht verlassen können, weil der Fahrer eines auffällig lackierten schwarz-goldenen SUV der Marke Opel die Ausfahrt zur Portastraße versperrte. Darüber entwickelte sich in der Folge ein Streitgespräch unter den Männern. Anschließend, so der 38-Jährige, sei der Opel-Fahrer ausgestiegen und habe seinen Pkw beschädigt. Letztlich habe der Unbekannte ihn noch körperlich attackiert.

Als der Opel-Fahrer schließlich davon fuhr, habe dieser laut des 38-Jährigen die Ampel an der Kreuzung mit der Zufahrt zur Freiherr-vom-Stein-Straße bei "Rot" passiert und so beinahe einen Unfall verursacht. Ein bisher der Polizei nicht bekannter BMW-Fahrer hätte stark abbremsen müssen.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den BMW-Fahrer sowie Zeugen des Vorfalls um Kontaktaufnahme unter Telefon (0571) 88660.

