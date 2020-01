Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Einbruch in Apotheke

Mannheim-Sandhofen (ots)

Bisher unbekannten Tätern gelang es in der Nacht vom 04. auf den 05.01.2020 in eine Apotheke in der Hanauer Straße einzudringen. Die Täter hebelten mittels roher Gewalt zwei Türen auf und gelangten so in den Verkaufsraum der Apotheke. Hier entwendeten sie diverse Wertgegenstände. Offenbar bestand aber kein Interesse an den vorhandenen Medikamenten, sie blieben unangetastet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen während des Tatzeitraums gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621 77769-0 zu melden.

