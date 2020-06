Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Neunjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hille (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem PKW und einem neunjährigen Radfahrer, hatte das beteiligte Kind offenbar einen guten Schutzengel.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Radfahrer (9) aus Hille am Sonntag gegen 16.15 Uhr von einer Hofeinfahrt auf die Rothenuffelner Straße gefahren. Zuvor war ein 30 Jahre alter Lübbecker mit einem Volkswagen von der Mindener Straße nach links in die Rothenuffelner Straße abgebogen und in Richtung des Mittellandkanals unterwegs, bevor es nach einer Rechtskurve zum Kontakt mit dem Kind auf seinem Fahrrad kam. Dabei kam der Junge zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu.

Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in Begleitung seiner Mutter ins Klinikum Minden, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

