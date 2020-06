Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brandstifter unterwegs: Feuer auf den Terrassen zweier Nachbarhäuser gelegt

Lübbecke (ots)

Unbekannte haben am Montag in den frühen Morgenstunden auf den Terrassen zweier Häuser an der Ecke Schopenhauerstraße/Uhlandstraße Feuer gelegt. In einem Fall griffen die Flammen auf ein Wohnzimmer über. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftungvon den Rettungskräften vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Nachbarn waren 5 Uhr auf die Brände aufmerksam geworden und klingelten an den Haustüren der betroffenen Bewohner. Zudem wurde per Notruf die Feuerwehr alarmiert. Beim Wohnhaus an der Schopenhauerstraße griffen die Flammen auf die Terrassentür über und drangen in den Wohnbereich ein. Aufgrund der starken Rauchablagerungen sowie den entstandenen Schäden ist das Erdgeschoss aktuell nicht bewohnbar.

Auf dem Nachbargrundstück konnte gerade noch rechtzeitig Schlimmeres verhindert werden. Mit einem Gartenschlauch gelang es, einen Großteil der Flammen abzulöschen. Hier konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auf den Terrassen beider Häuser verbrannten diverse Gartenmöbel. Auch die Markisen und die Fassaden waren vom Feuer betroffen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und bitten Zeugen, denen in der Siedlung eine oder möglicherweise mehrere Personen aufgefallen sind, sich bei ihnen zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon (0571) 88660.

