Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auto zerkratzt 01.02.2020 - 03.02.2020

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, den Kotflügel und die Beifahrerseite eines in der Rosenstraße geparkten Fiat. Der Schaden dürfte sich auf über 1.500 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

