Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mehrere Täter flüchtig nach Schlägerei in Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein alkoholisierter 31-Jähriger angeblich von vier unbekannte Männer mit südländischem Aussehen attackiert und geschlagen. Der Angriff ereignete sich gegen 00.15 Uhr am Oberrheinplatz, wobei die Täter anschließend flüchtig gingen. Der Verletzte wurde durch einen ebenfalls 31-Jährigen begleitet. Dieser verweigerte der Streife jegliche Kooperation, verhielt sich äußerst aggressiv und schlug einem Beamten gegen den Oberarm. Das führte schließlich dazu, dass er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden durch das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623 7404-0 entgegengenommen.

MJ/pk flz

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell