Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verrauchtes Ladenlokal

Dinslaken (ots)

Samstag gegen 22:40 Uhr bemerkte ein Anwohner der Neustraße eine Rauchentwicklung in einem Fachgeschäft für Süssigkeiten. Im Eingangsbereich des Geschäftes kokelte ein Stück Pappe. Eine offene Flamme war nicht vorhanden. Der Schwelbrand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Pappe vermutlich von außen durch einen Türspalt der Schiebeelemente des Eingangsbereichs entzündet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen am Samstag Abend auf der Neustrasse gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken. Tel: 02064-6220

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell