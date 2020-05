Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bockhorn - 50-Jähriger aus Oldenburg zeigte Auffälligkeiten - Weiterfahrt untersagt und Verfahren eingeleitet

Bockhorn (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, 10.05.2020, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 17:50 Uhr einen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw in der Westersteder Straße unterwegs war. Während der Überprüfung stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des 50-jährigen Oldenburgers hindeuteten. Da die Durchführung des sog. Drogenschnelltests vor Ort abgelehnt wurde, musste der Mann mit zur Dienststelle des Polizeikommissariats Varel genommen werden. Dort nahm ein Arzt von dem Oldenburger Blut ab, die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ein, die Ermittlungen dauern an.

