Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 08.05.-10.05.2020 Freitag - Sonntag

Jever (ots)

Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 00:24 Uhr steckten zurzeit unbekannte Täter einen sog. Polenböller in den Briefkasten an einem Wohnhaus im Husumer Weg in Jever. Dieser Böller zündete jedoch nicht, so dass es zu keiner Beschädigung kam. Des Weiteren beschädigten die Täter den Gartenzaun am oben genannten Objekt.

Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht auf Samstag drangen mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Grafschaft ein. Hierbei entwendeten sie diverse Gegenstände aus dem Wohnhaus.

Körperverletzung und Beleidigung

Am Samstag kam es gegen 23:14 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bürgern in Waddewarden. Hierbei betrat ein 34jähriger aus Waddewarden die Fahrbahn, um so einem Fahrzeugführer zu signalisieren, dass dieser zu schnell durch den Ort fahre. Als der 22jährige Fahrzeugführer seinen Pkw anhielt, um die Sache zu klären kam es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern. Im Verlaufe dieses Streits spuckte der Fahrzeugführer den anderen Mann an. Dieser schlug daraufhin den Fahrzeugführer. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Sande. Eine 84jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw, vom Parkplatz Am Markt, nach rechts auf die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die 30jährige Fahrzeugführerin, die auf der vorfahrtberechtigten Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt.

