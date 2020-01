Polizei Eschwege

POL-ESW: Linienbus fährt in Gartengrundstück

Eschwege (ots)

Um 06:10 Uhr befuhr heute Morgen ein 48-jähriger Eschweger mit einem Linienbus die B 7 in Richtung Waldkappel. Kurz vor der Ortslage von Ottmannshausen ereilte den Fahrer - nach seinen Angaben - ein starker Hustenanfall, wodurch er kurzzeitig die Kontrolle über den Bus verlor. Der Bus kam dadurch nach rechts von der Bundesstraße ab, fuhr über die dortige Grünfläche in das Gartengrundstück des dortigen Anwesens, wo mehrere Zaunfelder und -pfosten aus der Verankerung gerissen wurden. Zuvor wurde noch eine Straßenlaterne komplett umgefahren. Der Linienbus kam dann an der Mauer zu einem Nachbargrundstück zum Stillstand. Die Mauer selbst sowie ein Holzschuppen wurden dabei ebenfalls beschädigt. Weder der Fahrer noch die fünf Businsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 18.000 EUR angegeben. Bei der Bergung des Busses musste die Bundesstraße für ca. 15 Minuten bis 08:00 Uhr gesperrt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

