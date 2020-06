Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Streit eskaliert - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am frühen Samstag, dem 13.06.2020, gegen 03:48 Uhr, kam es in der Fritz-Boehle-Straße zu einem Streit zwischen einem ein 44-jährigen und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. In dessen Verlauf schlug der Radfahrer dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht und fuhr anschließend davon. Trotz intensiver Fahndung konnte der rabiate Schläger nicht mehr festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641/582-0, zu melden.

