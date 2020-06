Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Tankstelle

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Da ihm wohl die Zigaretten ausgegangen und die Tankstelle geschlossen war brach ein erheblich alkoholisierter 34-jähriger am 13.06.2020, gegen 01.50 Uhr, in den Tankhof in der Hauptstraße ein. Zielgerichtet steuerte er das Regal seiner Begierde an, entnahm mehrere Packungen Zigaretten und verließ die Örtlichkeit. Durch den ausgelösten Alarm wurde ein Zeuge auf den Vorfall aufmerksam, der die Polizei verständigte. Diese konnte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Auf den vor Ort gesichteten Videoaufnahmen war der Tatverdächtige deutlich zu erkennen, ein durchgeführter "Alcotest" ergab 1,8 Promille.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell