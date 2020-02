Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstag (04.02.2020) ist um kurz nach 08.00 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald-Restaurants an der Rudolf-Diesel-Straße ein Auto beschädigt worden. Eine Zeugin hat gesehen, wie ein schwarzer 3er BMW hinten links an der Tür und am Kotflügel beschädigt wurde. Der Verursacher fuhr einen schwarzen VW Up, in dem eine weibliche Beifahrerin saß. Der VW entfernte sich erst von der Unfallstelle und kam kurze Zeit später noch mal zum Parkplatz zurück, um sich den beschädigten BMW anzusehen. Danach setzte er sich wieder in seinen Wagen und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen des VW ist entweder ST-R 356 oder ST-R 365 gewesen. Beide Kennzeichen sind allerdings für ein Krad und nicht für einen Pkw ausgegeben worden. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

