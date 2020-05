POL-NI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zum Auffinden eines weiblichen Leichnams im Schleusenkanal bei Balge

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg zum Auffinden eines weiblichen Leichnams im Schleusenkanal bei Balge

Nienburg (ots)

Am 28.04.2020 wurde durch Binnenschiffer im Schleusenkanal bei 31609 Balge ein an der Oberfläche treibender weiblicher Leichnam festgestellt. Dieser wurde durch Kräfte des DLRG und der Feuerwehr am späten Nachmittag geborgen und anschließend durch Rechtsmediziner der Medizinischen Hochschule in Hannover untersucht.

Nunmehr ist die Frau zweifelsfrei identifiziert:

Es handelt sich um die 19-jährige Andrea Korzen aus Schöningen im Landkreis Helmstedt.

Aufgrund der Auffindesituation und erster Ermittlungen gehen die Behörden von einem Gewaltverbrechen aus. Die Polizei hat inzwischen eine 25-köpfige Mordkommission eingerichtet und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe:

- Wer hat Beobachtungen im Zeitraum von Ende März bis Mitte April im Bereich der Schleuse in Balge gemacht, möglicherweise Personen beobachtet, die sich im Bereich der Brücke an der Schleuse aufhielten bzw. dort ein Fahrzeug in der Nähe parkten? - Wer kann Angaben zu Andrea Korzens Aufenthaltsort ab Mitte März machen?

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass sie sich in diesem Zeitraum zeitweise in Nordenham und auch Nienburg bzw. Drakenburg aufgehalten hat.

Weiterhin fehlen die persönlichen Gegenstände des Opfers.

- Wer hat weibliche Bekleidung zwischen Ende März bis Mitte April aufgefunden, die augenscheinlich entsorgt oder achtlos weggeworfen wurde und die sich nicht zweifelsfrei einer Spende o.ä. zuordnen lässt?

Es gibt Hinweise darauf, dass Andrea Korzen möglicherweise Kontakte zum Rotlichtmilieu in Hannover sowie ins Bremer Umland hatte.

Des Weiteren trug das Opfer eine Tätowierung am Hals, es symbolisiert ein ca. 5 x 5 cm großes religiöses Kreuz, daneben in Schreibschrift der Buchstabe "P."

- Wem ist dieses Tattoo bekannt bzw. wem ist Tätowierung im Zeitraum Ende März bis Mitte April aufgefallen?

Personen, die in den zurückliegenden Monaten Kontakt zu Andrea Korzen hatten oder Angaben zu ihren konkreten Aufenthaltsorten und auch Kontaktpersonen machen können, werden gebeten, sich mit der Mordkommission in Nienburg/Schaumburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bei der Mordkommission wurde dafür ein Hinweistelefon eingerichtet, Tel.: 0049172/2628714.

Es besteht die Möglichkeit, Hinweise auch vertraulich entgegenzunehmen!

Nähere Angaben zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen werden nicht gemacht.

