POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.03.2020

Diebe versuchten in Einfamilienhaus einzudringen

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Samstag, 18:50 Uhr, bis Sonntag, 01:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hostmannstraße einzudringen. Es blieb bei einem Einbruchsversuch. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Gemeinde Ilsede. Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der B444, zwischen Gr. Ilsede und Gr. Lafferde, zu einem Verkehrsunfall infolgedessen ein 47-jähriger Ilseder leicht verletzt wurde. Ein 36-jähriger Peiner befuhr mit einem VW Golf die B444 aus Richtung Gr. Ilsede kommend in Richtung Gr. Lafferde. Bei einem Überholvorgang übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden Ilseder in seinem VW Polo. Der Polofahrer versuchte vermutlich einen Zusammenstoß zu vermeiden und wich nach rechts aus. Hierbei kam er offenbar nach rechts von der Straße ab und kam in einem dortigen Straßengraben zum Stehen. Der 47-jährige Ilseder verletzte sich leicht und wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Peine gebracht. Der Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

