POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Sonntag, 01.03.2020

Verdacht Fahrraddiebstahl

Zeit: Sonntag, 01. März 2020, 01:00 Uhr

Ort: 38228 Salzgitter, Jägerweg

Am Sonntag, 01.03.2020, gegen 01:00 Uhr wurde den Beamtinnen und Beamten der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt ein versuchter Fahrraddiebstahl gemeldet. Ein Zeuge wurde zu diesem Zeitpunkt im Jägerweg in Salzgitter auf eine Person aufmerksam, die in auffälliger Weise ein Fahrrad schob. Daraufhin sprach der Zeuge diese Person an. Der mutmaßliche Fahrraddieb flüchtete fußläufig in Richtung der Straße Hasenwinkel und ließ das Fahrrad am Ort zurück. Die geflüchtete Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südländisches Aussehen, lange dunkle Haare.

Das Fahrrad (Herrenrad in der Farbe silber) wurde durch die Polizei in amtl. Verwahrung genommen.

Die Polizei Salzgitter bittet Personen, die entsprechende Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 05341-18970 bei ihrer Polizei zu melden.

Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Zeit: Sonntag, 01. März 2020, 03:10 Uhr

Ort: 38226 Salzgitter, Teichwiesenweg

Am Sonntag, 01.03.2020, kam es gegen 03:10 Uhr in einem Tanzlokal in der Straße Teichwiesenweg zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Tanzfläche. Hier soll der Beschuldigte dem Opfer mit dem Ellenbogen in dessen Gesicht geschlagen haben. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei im Tanzlokal zeigte sich der alkoholisierte Beschuldigte auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und musste im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte sich der Beschuldigte gegen die Maßnahmen der Polizei und schlug um sich. Bei diesem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und dieser wurde der Gewahrsamszelle zugeführt. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

