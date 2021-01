Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Sporthalle am Heisterkamp

Bergen (ots)

Montagmorgen wurde ein Einbruch in die Sporthalle des TUS Bergen in der Karlsruher Straße festgestellt. Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern erkletterten Unbekannte das Flachdach des Vorbaus und brachen dort eine Lichtkuppel auf. Über diese gelangten sie in das Objekt und brachen dort mehrere Spinde auf. Nach ersten Feststellungen wurden neuwertige Trainingsanzüge entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

