POL-UL: (HDH) Landkreis Heidenheim - Einbrecher machen Beute

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen mehrmals in Giengen und Heidenheim ein.

Vier Einbrüche verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm in den vergangenen Tagen in Giengen und Heidenheim:

Mittwoch oder Donnerstag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in Giengen ein. Ein Zeuge sah am Donnerstag gegen 16 Uhr die Spuren des Einbruchs und rief die Polizei. Die hat ermittelt, dass die Tat in den vergangen 24 Stunden passiert sein muss. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Täter die Wohnungstür mit Gewalt geöffnet und ist ins Innere gegangen. Dort fand der Unbekannte einen Fernseher, den er mitnahm. Seine Spuren blieben am Tatort zurück und geben den Ermittlern vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Am Donnerstag suchte ein Unbekannter in Heidenheim nach Beute. Der Einbrecher war zwischen Mitternacht und 6 Uhr in der Brenzstraße. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einbrecher durch ein offen stehendes Fenster in die Gaststätte kam. Im Innern öffnete er eine Tür mit Gewalt. Er machte einen Tresor sowie einen Videorecorder zu seiner Beute. Noch am selben Tag fanden die Ermittler den Tresor in der Nähe des Tatortes. Der war offensichtlich so stabil, dass der Täter ihn nicht öffnen konnte und zurückließ.

Freitagmorgen sah eine Zeugin Einbruchspuren an einem Gebäude Am Wedelgraben. Ein Unbekannter brach ein Fenster auf und stieg in das Haus. Im Innern öffnete er weitere Türen mit Gewalt. Der Täter ging zu einen Schrank. Den brach er auf und nahm einen Schlüssel daraus. Der passte in einen Tresor. Der Unbekannte öffnete den Tresor mit dem Schlüssel und nahm sich Medikamente. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit seiner Beute.

Am Donnerstagabend entdeckte ein Zeuge in einem Gartenhaus in Mergelstetten Spuren des Einbruchs. In den vergangenen Tagen öffneten Unbekannte ein Fenster mit Gewalt und stiegen ins Innere. Im Innern konsumierten die Einbrecher verschiedene Getränke. Später flüchteten sie. Ob die Täter in der Carl-Schwenk-Straße Beute gemacht haben, wissen die Ermittler noch nicht.

Die Spuren der Einbrecher blieben an den Tatorten zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern der Heidenheimer Polizei (07321/3220) erste Hinweise auf die Unbekannten.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region Heidenheim ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

