Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Autofahrer verletzt sich schwer

Nach einem Verkehrsunfall bei Oggelsbeuren kam ein 19-Jähriger am Donnerstag in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 Uhr fuhr ein BMW von Oggelsbeuren in Richtung Rupertshofen. In einer Linkskurve lenkte der Autofahrer nicht weit genug. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachen den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf eine Höhe von ungefähr 4.000 Euro. Angehörige kümmerten sich um die Bergung des Autos.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++1507385

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell