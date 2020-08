Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Ermittlungsbehörden: Polizei ermittelt Täter.

Weil ein 37-Jähriger verdächtig ist, am Mittwoch eine Tankstelle in Göppingen überfallen zu haben, befindet er sich nun in einem Gefängnis.

Wie die Polizei unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4683765) mitteilte, überfiel ein Mann am Mittwoch eine Göppinger Tankstelle. Mit Zigaretten und Geld flüchtete er. Er soll in einem weißen Seat davon gefahren sein. Die Ermittlungen der Beamten vom Kriminalkommissariat Göppingen liefen auf Hochtouren. Die Beamten haben nun einen 37-Jährigen in Verdacht, den Überfall begangen zu haben. Ein 21-Jähriger soll den Fluchtwagen gefahren haben. Die Polizisten durchsuchten noch am Mittwoch die Wohnungen der Männer. Dabei stellten sie umfangreiches Beweismaterial, darunter auch Teile der Beute, sicher. Die Tatwaffe fanden die Beamten nicht. Der 37-Jährige hat inzwischen eingeräumt, die Tat begangen zu haben. Er wurde am Donnerstag dem Richter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 21-Jährige sieht seiner Strafe auf freiem Fuß entgegen.

