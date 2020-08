Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0516 --Islamfeindliche Schmierereien in Schwachhausen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Kurfürstenallee Zeit: 20.08.2020, 15:40 Uhr

Am Donnerstag entdeckte ein 38- jähriger Mann in Schwachhausen islamfeindliche Schmierereien an einem Mauerwerk. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:40 Uhr rief der Zeuge die Polizei an und meldete Farbschmierereien an einem Trafohaus der Kurfürstenallee, Ecke Straßburger Straße. Es handelte sich dabei um einen Schriftzug mit islamfeindlichem Bezug.

Die Polizei fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?". Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

