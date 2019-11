Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zehn Schülerlotsen ausgebildet

Kaiserslautern (ots)

Zehn Schülerlotsen sind heute an der Goetheschule von der Polizei in ihre praktische Tätigkeit eingewiesen worden.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 Jahren besuchen die siebte Klasse der Goetheschule. Sie meldeten sich freiwillig zum Schülerlotsendienst. In zwei theoretischen Unterrichtsblöcken von insgesamt sechs Schulstunden wurden sie von Polizeihauptkommissar Oliver Cusnick (Jugendverkehrsschule Kaiserslautern) auf ihre Aufgabe vorbereitet. Mit einer schriftlichen Prüfung - 20 Fragen waren zu bearbeiten - und der heutigen praktischen Einweisung schlossen sie erfolgreich die Ausbildung zu Schülerlotsen ab. Künftig werden die Lotsen am Zebrastreifen in der Goethestraße zur mehr Verkehrssicherheit beitragen. Der Fußgängerüberweg vor der Goetheschule und der Zebrastreifen in der Friedrichstraße vor der Lina-Pfaff-Realschule plus sind in Kaiserslautern die beiden einzigen Standorte an denen Schülerlotsen tätig sind.

Die Idee der Schülerlotsen stammt ursprünglich aus den USA. In Deutschland wurde der Schülerlotsendienst 1953 bundesweit eingeführt und hat sich seitdem als zuverlässiges und erfolgreiches Element der Verkehrssicherheitsarbeit bewährt. Schülerlotsen überwachen den Verkehr in der Umgebung von Schulen und helfen insbesondere Schulkindern beim Überqueren der Straße. |erf

