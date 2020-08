Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514 --Frau ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 20.08.2020, 04:15 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag raubten drei Männer eine 36-jährige Frau aus. Dabei berührten sie sie unsittlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:15 Uhr ging die 36-Jährige auf der Straße Herdentorsteinweg in Richtung Am Wall, als sie bemerkte, dass ihr drei Männer folgten. Mehrfach riefen diese ihr Anmachsprüche hinterher und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Die Frau gab ihnen unmissverständlich zu verstehen, dass sie keine Annäherung wünschte. In der Straße Am Wall fasste mindestens einer der Männer der Frau unter anderem ans Gesäß und entriss ihr dabei die Handtasche. Daraus entnahmen sie ein Smartphone, die EC-Karte und Bargeld und flüchteten.

Einen der Täter beschrieb die Frau wie folgt: Er war etwa 170 cm groß, sehr dünn und dunkel gekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch. Die anderen beiden Täter konnten nicht näher beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell