Ein Sexualtäter ist am Donnerstag bei Erbach aufgetreten.

Der Unbekannte radelte kurz nach 12 Uhr beim Ersinger Badesee an der Dellmensinger Straße zu einer 70-Jährigen. Die sprach er an. Dann fuhr er wenige Meter weiter, drehte sich um und zeigte sich in Scham verletzender Weise. Die 70-Jährige reagierte sofort. Sie rief die Polizei an. Der Unbekannte ergriff deshalb die Flucht in Richtung Ersingen. Eine Fahndung der Polizei nach dem Sexualtäter verlief bislang ohne Erfolg. Sie ermittelt jetzt und sucht den etwa 40 Jahre alten Mann. Der ist etwa 1,70 bis 1,80 m groß und schlank. Der Täter hat kurze, schwarze Haare. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle, kurze Hose und war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

