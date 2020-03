Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ludwig-Wiesmann-Straße, Versuchter Einbruch in eine Etagenwohnung - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Sa., 07.03.20, 17:00 Uhr - So., 08.03.20, 09:30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf einen Balkon im 1. OG eines Mehrparteienhauses und versuchte hier in eine Wohnung einzudringen, was jedoch misslang.

Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt von der Örtlichkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel. 02594/ 793611 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell